A Rede Feminina convida vocês a participar do Drive Thru Bebel na quinta-feira, 01/10, das 14 às 18:30h. Com lançamento do Outubro Rosa e venda das camisetas e produtos confeccionados pelas voluntárias.

Venha participar e colabore com nosso trabalho! Qualquer dúvida estamos à disposição pelo telefone (42) 3522-7060.