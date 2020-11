Rede Iguaçu Atacadista de Alimentos assume o Parque de Exposição Fricesp

O grupo de empresários da Rede Iguaçu Atacadista de Alimentos, assinou na tarde de quinta-feira, 29 de outubro, na presença do prefeito de União da Vitória, o Termo de Concessão por 15 anos, do Parque de Exposição Jaime Ernesto Bertaso, que será em breve o Centro de Distribuição de Alimentos do Sul do Paraná.

O ato de assinatura ocorreu no Parque de Exposição Jaime Ernesto Bertaso, onde o grupo de empresários fez uma breve explanação de como será a obra de recuperação do local, bem como serão as atividades. Para o ex-presidente e atual tesoureiro da Rede Iguaçu Atacadista de Alimentos, Solimar Haiduk, a expectativa é que em três meses já estejam operando. “Ficamos felizes em receber na data de hoje a documentação, após participarmos do Processo de Licitação e agora iniciamos mais uma etapa que será a reforma do Parque de Exposição. Aqui vamos iniciar com o telhado e em seguida com toda a estrutura. Esperamos que em três meses já possamos dar os primeiros passos neste novo local”, destacou Solimar.

A Rede Iguaçu Atacadista de Alimentos Ltda. conta com 29 supermercados em 18 cidades de toda a região e irá implantar no local o seu Centro de Distribuição de Alimentos e, futuramente, deverá implantar a venda de horti-frutis em parceria com o projeto HF de Agricultura Familiar.

O prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, falou sobre a importância do empreendimento que está se instalando no prédio, e sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela empresa, que uniu forças para se tornar um grande Centro de Distribuição. “Sabemos que União da Vitória é uma terra de grandes oportunidades, aqui as coisas são possíveis sim”, afirmou o prefeito.

Histórico:

O Parque de Exposições Jaime Ernesto Bertaso, foi construído nos anos de 1980. O espaço fica na BR 153, quilômetro 489, no bairro Jardim Roseira.

Neste mesmo local, ocorriam todos os anos, exposição de máquinas agrícolas, artesanato e produtos regionais – portas e janelas, por exemplo. Na Feira de Sabores, eventos paralelos e promovidos no mesmo ambiente eram comercializados os produtos coloniais, e tendo como nome Feira Regional de Indústria, Comércio e Serviços Públicos, que mais tarde acabou sendo batizada apenas pela sigla, Fricesp. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória