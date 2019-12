Rede São Camilo vai assumir o SAS da região de União da Vitória a partir de 2020

Após intensa articulação do deputado, Hussein Bakri (PSD), junto à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap), a Rede São Camilo vai assumir o Sistema de Assistência à Saúde (SAS) da macrorregião de União da Vitória. O contrato de prestação de serviço de atendimento médico aos servidores estaduais valerá a partir de 1° de janeiro.

“Sempre afirmei que nenhum servidor ficaria sem atendimento no Sul do estado. Fizemos um trabalho diário junto à Seap desde que o contrato anterior estava chegando ao fim e, dentro do prazo, conseguimos que o São Camilo passe a prestar esse serviço a partir de janeiro. Agradeço ao Governador Ratinho e ao Secretário Reinhold Stephanes pela sensibilidade em garantir que nossos funcionários e seus familiares recebam um atendimento médico perto de casa e com qualidade”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Até o final deste mês, os usuários da região devem continuar procurando o Hospital Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) para exames, consultas e procedimentos. Com a troca de prestador de serviço, o São Camilo endossará todas as liberações da APMI, sem deixar qualquer servidor desassistido.

Dividido em 16 regiões do Paraná, o SAS oferece cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar aos servidores públicos estaduais – além de seus dependentes e pensionistas –, por meio de parcerias com os hospitais. O benefício é concedido pelo governo, sem qualquer contrapartida financeira do servidor.