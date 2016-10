Refis é prorrogado, em União da Vitória

A administração municipal de União da Vitória prorrogou até o dia 29 de novembro de 2016, a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Por isso, quem formalizar o pedido até o dia 30 de outubro, pode optar pelo pagamento do tributo em duas vezes, com desconto de 100% de multas e juros. As parcelas vencem em 31 de outubro de 2016 e 30 de novembro de 2016.

A adesão ao Refis deverá ser formalizada no Setor de Tributação da Prefeitura, das 12 às 18 horas.