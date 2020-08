Refis terá atendimento neste sábado, 29, em União da Vitória

O Setor de Tributação da Prefeitura de União da Vitória fará atendimento especial neste sábado, 29 de agosto, para as pessoas que por algum motivo não puderam ir até a Prefeitura ou tiveram alguma dificuldade em fazer a sua adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2020.

Como já ocorreu no sábado, 15, o Setor de Tributação vai abrir as portas neste sábado, 29, das 10h30 às 16h, para que a população tenha a oportunidade de fazer o acerto de dívidas como do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) dos anos anteriores em atraso como também se estiver com as parcelas do IPTU 2020 atrasadas, e também do Imposto Sobre Serviços (ISS) e outras dívidas ativas.

Ao fazer o Refis, o morador pode fazer o pagamento à vista com 100% de desconto de juros e multa ou se preferir em quatro vezes, com 80% de desconto de juros e multa.

Lembrando que o Refis 2020 da Prefeitura de União da Vitória teve início no dia 28 de julho (terça-feira) e o seu término ocorre nesta sexta-feira, 28 de agosto.

Atendimento:

Para obter mais informações o morador de União da Vitória, deve ligar para o seguinte telefone (42) 35211225, ou diretamente, na Prefeitura na Rua Dr. Cruz Machado, 205, no terceiro andar.

A equipe de Tributação orienta o contribuinte ao vir a Prefeitura não deve esquecer de trazer a sua documentação pessoal e se estiver representando alguém da família deve trazer um documento do responsável e se for um empresário deve também trazer os seus documentos pessoais e o Contrato Social. Ao ir na Prefeitura de União da Vitória, o contribuinte deve seguir todas as orientações devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), usando máscara, utilizando álcool em gel e evitar aglomeração.

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória