Reforços na saúde para o Sul do Paraná

Diante do agravamento da pandemia do coronavírus, o Governo do Estado vai reforçar o atendimento à saúde no Sul do Paraná.

Serão destinados ao tratamento exclusivo da Covid-19, quatro leitos de UTI e quatro de enfermaria no Hospital Regional São Camilo, além de um leito de enfermaria na APMI.

Além disso, a 6ª Regional de Saúde receberá quatro novos respiradores e quatro novos monitores.

Segundo o Líder do Governo, deputado, Hussein Bakri, e a chefe da Regional, Paula Krzyzanowski, as medidas serão efetivadas ainda nesta semana.

Em um ano de pandemia, a região Sul já havia recebido oito respiradores; 19 leitos (sete de UTI e 12 de enfermaria); UTI móvel exclusiva para Covid-19; e 20 profissionais temporários à disposição das prefeituras (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem).

Esses investimentos beneficiam 178 mil pessoas de nove municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.