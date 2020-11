Relação dos candidatos eleitos e demais candidatos votados

Porto União



Prefeito

Eliseu Mibach PSDB (E) 9.968 – 57,78%

Percy Storck PSD 5.374 – 31,15%

Capitão Colla PL 1.202 – 6,97%

Gilberto Knapik PT 709 – 4,11%

Vereadores

Brasa PSDB (E) 904 – 5,33%

Paulo Kovalski PSDB (E) 728 – 4,29%

Almir Borini DEM (E) 669 – 3,94%

Dr Walbert PL (E) 662 – 3,90%

Gildo Masselai PSDB (E) 602 – 3,55%

Pasqualin PSDB (E) 600 – 3,54%

Fernando Barulho PSDB (E) 544 – 3,21%

Israel Araujo PSDB 458 – 2,70%

Fernando da Otima PSDB 455 – 2,68%

Osmar Alves Martins PSDB 419 – 2,47%

Neilor MDB (E) 347 – 2,04%

Elio Weber MDB 331 – 1,95%

Jacir Barth PSDB 328 – 1,93%

Vanessa da Causa Animal PSD (E) 306 – 1,80%

Miguel Von PSD (E) 279 – 1,64%

Vanderlei Werle PSDB 275 – 1,62%

Prof. Lucia Reisdoerfer PODE 268 – 1,58%

Maria Aldair (alda) PP 256 – 1,51%

Enfermeira ElianePSC (E) 256 1,51%

Aninha do Salão PSDB 250 – 1,47%

Amarildo Mielke PSD 240 – 1,41%

Marcelo Storck PL 237 – 1,40%

Sub Tenente Paggi PSD 226 – 1,33%

Luiz da Lojinha PSDB 205 – 1,21%

Marcos Minski PSD 197 – 1,16%

Marquinhos PT 196 – 1,15%

Rose Farias PSD 180 – 1,06%

Mariane Schorr Caesar DEM 180 – 1,06%

Castilinho PSC 180 – 1,06%

Pastor Joás PSC 164 – 0,97%

Elena Koch PSD 163 – 0,96%

Will Pacheco PL 153 – 0,90%

Professor Celestino PT 150 – 0,88%

Fábio Ribas PSC 137 – 0,81%

Marlene Gulicz PSDB 135 – 0,80%

Ze do Farol PSC 134 – 0,79%

Nélio Kerber PP 123 – 0,72%

Raylla Hort PSDB 123 – 0,72%

Celia Leão PSD 119 – 0,70%

Wanderlei Farias PODE 113 – 0,67%

Marcelo Stelmach PP 113 – 0,67%

Monteiro PP 111 – 0,65%

Carlinha da Rádio PSD 109 – 0,64%

Emanoeli PSC 107 – ,63%

Aires Niedzielski PT 105 – 0,62%

Doroti Buchen MDB 99 – 0,58%

Ricardo Dezaoito MDB 99 – 0 – 58%

Neso da Lança MDB 96 – 0 ,57%

Marli Miranda PSDB 95 – 0,56%

Erik Fogasso PSD 94 – 0,55%

Almir Turkot MDB 89 – 0,52%

Joaquim Borges PSD 88 – 0,52%

Bube DEM 86 – 0,51%

Grazziotin PODE 83 – 0,49%

Adriane Zipperer PSDB 82 – 0,48%

Jacks MDB 77 – 0,45%

Simeao Sirino Schneider MDB 74 – 0,44%

Tenente Kossoski MDB 72 – 0,42%

Cybelle Cardozo PT 68 – 0,40%

Littieri PODE 66 – 0,39%

Erilde Kreuzberg MDB 64 – 0,38%

Andre Medeiros PSD 64 – 0,38%

Fraitay PODE 63 – 0,37%

Fernando Espiga MDB 62 – 0,37%

Beto Marangoni PSD 61 – 0,36%

Tácila Coquerel PL 59 – 0,35%

Jussara Anjos Rucinski PDT 57 – 0,34%

Professor Ezuel PODE 54 – 0,32%

Marinho PSC 54 – 0,32%

Barros DEM 52 – 0,31%

Berna Guzinski PODE 51 – 0,30%

Nego PL 51 – 0,30%

Denise Ferreira MDB 51 – 0,30%

Liliane Borges PSC 51 – 0,30%

Tilias PL 49 – 0,29%

Ivair Leandro MDB 48 – 0,28%

Diego do Palmas PSD 48 – 0,28%

Saldanha PSD 47 – 0,28%

Andressa de Ramos DEM 47 – 0,28%

Marquinhos do Panfleto PL 42 – 0,25%

Janete da Marica PL 39 – 0,23%

Agostinho PP 38 – 0,22%

Mestre Altair PDT 37 – 0,22%

Robson PP 36 – 0,21%

Alan de Anastacio MDB 36 – 0,21%

Leonardo Granatir PSD 35 – 0,21%

Jomar Goncho Junior PDT 33 – 0,19%

Fernanda Groh PSC 32 – 0,19%

Cris da Agrosilva DEM 31 – 0,18%

Mari Segurança PSDB 30 – 0,18%

Pedro Ribeiro PT 29 – 0,17%

Camila Koch U.u PP 27 – 0,16%

Claudia Santos PODE 26 – 0,15%

Marcelo Boy PT 26 – 0,15%

Cleide Rosa PP 26 – 0,15%

Lauro Telles de Abreu PT 25 – 0,15%

Beto Bombeiro PL 24 – 0,14%

Valdemar Martins PT 22 – 0,13%

Sandra de Brito MDB 22 – 0,13%

Lucimara Vieira PT 21 – 0,12%

Simone Wurtão PL 21 – 0,12%

Nanda Cevey PL 20 – 0,12%

Ativista Jessica Santos DEM 20 – 0,12%

Sgt Foltz PP 19 – 0,11%

Bom Baiano PL 19 – 0,11%

Elizangela Rocha PL 19 – 0,11%

Viviane Silveira DEM 18 – 0,11%

Ana Maria Pereira PT 17 – 0,10%

Abel PP 17 – 0,10%

Monica Sedrez PL 16 – 0,09%

Walter Utzig PSC 15 – 0,09%

Carlos Jakobi DEM 15 – 0,09%

Andreia Rosa PP 15 – 0,09%

Carin PT 14 – 0,08%

Zenir PT 13 – 0,08%

Prestes PL 9 – 0,05%

Marcelo Habermann DEM 7 – 0,04%

União da Vitória

Prefeito

Bachir Abbas PP (E) 14.041 – 53,93%

Pedro Ivo PT 5.966 – 22,91%

Almires Bughay PTC 3.081 – 11,83%

Nelson Pedroso PDT 1.681 – 6,46%

Sigley Narcizo PROS 1.267 – 4,87%

Vereadores

Prof Cordovan Neto (E) PP 1,87% – 493

Zé Pedro (E) PSD 1,82% – 479

Thays Bieberbach (E) PT 1,74% – 459

Valdecir Ratko (E) DEM 1,70% – 448

Cortellini (E) PSB 1,69% – 446

Alemão da Agropecuaria PSB 1,63% – 429

Emerson Fx (E) PTC 1,62% – 426

Sabão (E) PSD 1,54% – 406

Tica DEM 1,52% – 400

Alex Anastácio PSD 1,46% – 384

Alandra Roveda (E) PL 1,45% – 381

Professor Didi PL 1,43% – 376

Tico PSD 1,38% – 364

Pires Filho (E) PP 1,34% – 354

Marcio Utzig PDT 1,33% – 350

Celso Rocha (E) MDB 1,31% – 346

Godoy (E) PV 1,30% – 342

Alemão do Porto PL 1,21% – 319

Altair Iguaçuano MDB 1,20% – 315

Ricardo Sass PP 1,19% – 313

Clodoaldo Goetz PV 1,07% – 281

Prof Patricia Gavasso PT 1,05% – 277

Marcos Moreira PP 1,04% – 273

Valdomiro Rayzer Miro PL 1,02% – 269

Simone do Baú PSD 0,98% – 258

Anderson Locadora Rocio (E) PROS 0,97% – 256

Cesar Empinotti PL 0,97% – 255

Professora Genoveva PTB 0,95% – 251

Paulo Paulek CIDADANIA 0,94% – 247

Carlão PSB 0,92% – 241

Nei Kukla PP 0,92% – 241

Emerson de Souza PTC 0,89% – 235

Edgar Prestes DEM 0,88% – 232

Julio Cesar CIDADANIA 0,87% – 229

Jj Amaral PTC 0,86% – 227

Andre Henik (E) SOLIDARIEDADE 0,82% – 216

Porvinha PV 0,81% – 213

Israel Checozi CIDADANIA 0,77% – 203

Geovane Droszak Buiu SOLIDARIEDADE 0,77% – 203

Professor Marcos Glaza PV 0,76% – 201

Willian Souza PP 0,74% – 196

Daniel Lopes PP 0,71% – 188

Gilmar Pogogelski PV 0,71% – 187

Professor Leanderson Voznei PDT 0,70% – 184

Nega Luci PSD 0,70% – 184

Arlete Enfermeira DEM 0,68% – 179

Saldanha PP 0,67% – 177

Juliano Thomaz PT 0,67% – 177

Raphael Bertolin PTC 0,66% – 174

Messias O Carteiro PT 0,65% – 171

Marcão Eletricista PV 0,65% – 170

Denize do Mercado DEM 0,64% – 168

Walmir da Silva PSD 0,63% – 166

Gislaine Marques PV 0,63% – 166

Juvêncio Mariano SOLIDARIEDADE 0,60% – 159

Gentil CIDADANIA 0,59% – 154

Professor Celson PROS 0,58% – 153

Luana Luise (fotógrafa) PP 0,57% – 150

Fritz PSD 0,55% – 145

Anacleto das Associações PSB 0,52% – 137

Eugenio Covalchuk PV 0,52% – 137

Locutora Jessica Oliveira PROS 0,52% – 136

Sergio Azambuja Junior PTC 0,51% – 134

Brene PSB 0,51% – 133

Isac da Fibrak PROS 0,49% – 129

Pastor Simei SOLIDARIEDADE 0,48% – 126

Canei Oliveira DEM 0,45% – 118

Prof Osmar PT 0,45% – 118

Professor Celso PDT 0,44% – 116

Lucas Porn PT 0,44% – 115

Trinta DEM 0,44% – 115

Carlos Catec DEM 0,43% – 114

Claudir Mendes PDT 0,43% – 113

Marcinho PV 0,42% – 111

Basilinho PSL 0,42% – 110

Voecomvictor PSL 0,41% – 108

Diego DEM 0,41% – 108

Tony Castilho PSL 0,40% – 106

Erick de Souza PROS 0,39% – 103

Eliane Treuke SOLIDARIEDADE 0,38% – 101

Prof Sheila Bona PSB 0,38% – 100

Jairo “galo” PTC 0,38% – 99

Pastor João G Ribeiro SOLIDARIEDADE 0,36% – 96

Miguel Soares dos Santos MDB 0,35% – 93

Julieta Ubinski CIDADANIA 0,35% – 92

Allan Scheibe PSD 0,35% – 91

Joseane PT 0,33% – 88

Erwin Eros SOLIDARIEDADE 0,33% – 87

Daniel PSD 0,33% – 87

Edson Cabeleireiro PV 0,32% – 85

Claudio Indio PT 0,32% – 83

Sérgio PV 0,30% – 79

Edgard Pigatto PL 0,30% – 78

Professor Adriano Adi MDB 0,29% – 77

Nivia Jaworiwski PL 0,29% – 77

Sinval do Rio Dareia PL 0,29% – 77

Vitor Dal Bó PL 0,29% – 76

Plinio PTB 0,29% – 76

Bio O Tenório PSL 0,29% – 76

Gisele Colita PSL 0,28% – 73

Pedro Severo Tomko PSB 0,28% – 73

Henrique dos Pirogues PROS 0,27% – 72

Albino do Cemitério MDB 0,27% – 72

Tio Nêne PV 0,27% – 72

Ju Back PTC 0,27% – 71

Elson PP 0,27% – 71

Polaco Cid CIDADANIA 0,27% – 71

Clóvis PDT 0,27% – 71

Professora Linda Monteiro PT 0,27% – 70

Luciane Chagas SOLIDARIEDADE 0,27% – 70

Salete Gomes PL 0,26% – 68

Abel do Insulfilm DEM 0,25% – 67

Pica Pau PSD 0,25% – 66

Gustavo Pinto PT 0,25% – 66

Eliseu Hrycyk PTC 0,25% – 65

Tio Lauri da Van PSD 0,24% – 64

Susana Lorensini DEM 0,24% – 64

Isa Antoniazzi CIDADANIA 0,24% – 63

Soeli Freitas PL 0,24% – 63

Joy PT 0,24% – 62

Eletricista PSD 0,23% – 61

Dimas Narciso PROS 0,23% – 61

Borgo PSD 0,23% – 60

Joice Krug SOLIDARIEDADE 0,22% – 59

Nego Biga PP 0,21% – 56

Cassol PDT 0,21% – 56

Elias Jacaré PT 0,21% – 55

Adão “motoboy” PTC 0,21% – 54

Eduardo Wowczuk DEM 0,20% – 53

Marquinhos Pelechate PROS 0,20% – 52

Daniel Rodrigues de Ramos PSB 0,19% – 51

Odete DEM 0,19% – 51

Roiek PTC 0,19% – 51

Rose Protetora PROS 0,19% – 51

Bife PP 0,19% – 50

Paulo Pancada PSB 0,19% – 50

Nega PSDB 0,19% – 49

Sadi Lima CIDADANIA 0,19% – 49

Acir Doleny PROS 0,18% – 48

Valdecir Paulena da Tropical PTC 0,18% – 48

Lucia Lemes da Silva PV 0,18% – 48

Cleo PP 0,17% – 46

Dias Cabeleireiro SOLIDARIEDADE 0,17% – 46

Dorval Prestes MDB 0,17% – 46

Fernanda Lima PT 0,17% – 45

Pastor Alair SOLIDARIEDADE 0,17% – 45

Eder Gaúcho PROS 0,17% – 45

Tia Marlene MDB 0,16% – 43

Ratinho SOLIDARIEDADE 0,16% – 43

Wilson Segurança DEM 0,16% – 43

Edson Bughay MDB 0,16% – 42

Paulo Mortinho PT 0,16% – 42

Regi Silva PSB 0,16% – 42

Dilceia PV 0,15% – 40

Zamboni MDB 0,15% – 40

Leila Santiago PTC 0,15% – 39

Prof Ezequiel Viana PSDB 0,14% – 38

Tati Segurança PSD 0,14% – 38

Luis Fernando da Kiboa MDB 0,14% – 38

Nutricionista Mauren PDT 0,14% – 37

Lucia do Cotovelo MDB 0,14% – 36

Sione Leal de Quadros PROS 0,14% – 36

Maristela Miss das Americas PSB 0,14% – 36

Mariza Correia PTC 0,14% – 36

Paulek DC 0,13% – 34

Clarizete “zete” PTC 0,13% – 34

Jair Encanador PSD 0,13% – 33

Técnica Fernanda DC 0,13% – 33

Ligia Brecho da Morena PSL 0,12% – 32

Cice Martins PDT 0,12% – 32

Daniela Moraes de Oliveira SOLIDARIEDADE 0,12% – 31

Dona Maria PV 0,12% – 31

Alexandre da Silva PL 0,12% – 31

Sandra da Auto Escola PSL 0,12% – 31

Geisy PROS 0,11% – 30

Sabiá PV 0,11% – 29

Thiago Keskoski MDB 0,11% – 29

Rubinho DC 0,11% – 29

Paulinho PDT 0,11% – 29

Matheus Oliveira Lima SOLIDARIEDADE 0,10% – 27

Marcos Banhara PT 0,10% – 27

Gracinha PP 0,10% – 26

Carla da Farmacia PSL 0,10% – 26

Marcia PSD 0,10% – 26

Carlos Eliseu PTB 0,09% – 25

Mestre Sansão DEM 0,09% – 25

Adriana Grega PROS 0,09% – 25

Marcos Dias PP 0,09% – 25

Thiago Correa PT 0,09% – 25

Claudinha PSDB 0,09% – 24

Elian Marchizeli MDB 0,09% – 24

Marcelo Lopes PT 0,09% – 23

Cesar Corretor de Imoveis PSL 0,09% – 23

Carin Kroni MDB 0,09% – 23

Antelmo CIDADANIA 0,09% – 23

Fabiane DC 0,08% – 21

Terezinha PSD 0,08% – 21

Eugenia Werus PTC 0,08% – 21

Ines Massas Diems SOLIDARIEDADE 0,08% – 21

Dagoberto PSD 0,08% – 21

Casagrande DC 0,08% – 21

Tia Mara CIDADANIA 0,08% – 20

Leandro Ritter PSB 0,07% – 19

Claudião do Rio Vermelho PSL 0,07% – 19

Rute Ortiz DEM 0,07%- 18

Jeferson Janela DC 0,07% – 18

Dolores Simionato PT 0,07% – 18

Marcos Fernando PT 0,06% – 17

Thais Viana PSDB 0,06% – 17

Marta Campos MDB 0,06% – 17

Papai Noel MDB 0,06% – 16

Marcos Lima PROS 0,06% – 16

Erli CIDADANIA 0,06% – 15

Vando Martins MDB 0,05% – 14

Sueli da Cunha PTB 0,05% – 14

Leo Bueno PROS 0,05% – 12

Analu Britto PSB 0,05% – 12

Gilmara Ferreira MDB 0,05% – 12

Luana PSD 0,04% – 11

Fran Benanski PP 0,04% – 11

Emerson Nepounuceno MDB 0,04% – 11

Genildo PTB 0,03% – 9

Giseli MDB 0,03% – 9

Rosana Pinheiro PV 0,03% – 9

Solange Fogaco PROS 0,03% – 8

Zepe Narciso PROS 0,03% – 8

Reginaldo Brechbuller PTC 0,03% – 8

Diva Boiko PV 0,03% – 8

Joao do Povo PTB 0,03% – 7

Luiz Melóni PSDB 0,02% – 6

Kleyton PSDB 0,02% – 5

Profª Evelise PSDB 0,02% – 4

Rodrigo Silva PROS 0,01% – 3

Tania Mara Batista PP 0,01% – 3

Lezie Banavitz PP 0,01% – 2

Maria Helena PDT 0,01% 1