REPRESENTANTES DO PARANÁ CIDADÃO VISITAM UNIÃO DA VITÓRIA

Na manhã de hoje 09/08, estiveram reunidos com o prefeito Santin Roveda e grande parte da equipe da prefeitura, a Assessoria da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, Ferreira e demais representantes do Paraná Cidadão.

A finalidade da visita foi firmar o evento Paraná Cidadão no município de União da Vitória, é um programa que leva cidadania a toda a população, no qual as pessoas poderão confeccionar gratuitamente seus documentos como: RG, CPF, Carteira de Trabalho, e ainda outros serviços como: do DETRAN, Tarifa social da Copel e Sanepar, emissão de 2ª via de documentos por meio da Assistência Social, realizar testes rápidos na área de saúde, e ainda poderá participar de algumas feiras culturais.

A importância desse evento é a aproximação da comunidade com os serviços do Estado e também do Município, ainda, os moradores poderão ter orientações jurídicas, de direitos humanos e de defesa ao consumidor.

O evento, que acontecerá nos primeiros dias de outubro e proporcionará momentos de lazer e cultura para a comunidade. O prefeito Santin Roveda enfatiza a importância desses serviços. “É um evento de inclusão, uma grande estrutura viabilizada pelo Governador Beto Richa, que poderá ser desfrutado também pelos municípios vizinhos”. O prefeito faz o convite a toda população que participe nos dias 04, 05 e 06 de outubro, na Estação União.