Responsabilidade afastou Paraná do cenário sombrio, diz Rossoni

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni disse hoje que a responsabilidade administrativa afastou o Paraná do cenário sombrio que afeta outros Estados. “Só o fato de cumprir a obrigação de pagar os salários dos servidores em dia já nos deixa numa situação de exceção em meio à crise que ainda persiste no Brasil”, avalia. “Mas não é só isso, avançamos na valorização dos servidores”.

Segundo ele, o fato de o governador Beto Richa ter iniciado 2017 com uma série de medidas que promovem melhorias e valorizam os funcionários estaduais, é motivo de alento e que deve servir de reflexão para os pessimistas. “Em meio a tanta notícia ruim, temos que valorizar nossa situação, que é de equilíbrio, sensatez e responsabilidade administrativa”, afirmou.

Entre os avanços autorizados, Rossoni citou a autorização do governador para equipar a remuneração dos servidores estaduais ao piso salarial do Paraná; a implantação das progressões e promoções de carreira; o reajuste de 18,21% no auxílio transporte dos funcionários; e o pagamento em dia terço de férias dos professores.

“Tudo isso será implantado na folha de janeiro. São compromissos que o governador conseguiu cumprir. Não cansamos de lembrar que tudo isso está sendo possível graças ao ajuste fiscal feito anteriormente”, afirmou o secretário.

Rossoni afirmou que todos os paranaenses estão vendo o que acontece nos demais estados de grande poder econômico. “São situações assustadoras, com reflexos negativos para toda a população”, afirmou. “Desafio alguém a mostrar que, em algum momento, o Paraná esteve perto de passar por isso que estamos assistindo no País.”

Medidas

Equiparação: Nenhum servidor estadual receberá menos que R$ 1.148,40. O salário mínimo nacional é de R$ 937,00. Aproximadamente 8,7 mil funcionários serão beneficiados.

Progressões e promoções: Estão sendo implantadas para os servidores que tiveram direito a elas até dezembro de 2016.

Auxílio-transporte: reajuste de 18,21%. Passa de R$ 131,79 para R$ 155,79. Terão direito mais de 15 mil servidores que recebem até R$ 2.555,34.

1/3 férias dos professores: será pago na folha de janeiro.