Restaurante curitibano inova com happy hour saudável

O Verd & Co. pretende ser um ponto de encontro para quem busca uma opção de happy hour com alimentação balanceada

Quem disse que happy hour precisa ser sinônimo de comida gordurosa e pesada? Agora, nas quartas-feiras, O Verd&Co., restaurante especializado em comida saudável e criativa, terá um exclusivo e pioneiro happy hour saudável. O objetivo do estabelecimento é trazer para o dia a dia da cidade um novo olhar para alimentação saudável. “Nós buscamos sempre inovar, criar pratos saudáveis e saborosos, tudo foi elaborados especialmente para quem não abre mão da diversão e da saúde”, explica o chef da casa, Djalma Stoccheiro.

O cardápio traz diversas opções de petiscos saudáveis para a confraternização com os amigos, entre elas o camarão empanado e assado na farinha panko acompanhado de molho agridoce (R$ 38); o Grissinni integral com homus (R$ 16); o Pão de chia (R$ 12); e os canapés de massa integral com salada grega (R$ 19).

Para animar o evento, o happy hour trará atrações musicais diferenciadas, entre eles os DJ’S Guilhermo Vieria e Frank Issamu Maeda. Além disso, no estacionamento do empreendimento serão vendidos chopes artesanais da Way Beer, uma das principais cervejarias do Brasil; e produtos de marcas locais, como a Amarillo Ropaje, a Stitch e a Egueiras.

O happy hpur do Verd&Co. será realizado sempre nas quartas-feiras, a partir das 18h, no próprio restaurante (Rua Coronel Dulcídio, nº 588), no bairro Batel. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook (www.facebook.com/verdco) e no perfil no Instagram (@verd_co).