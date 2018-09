Restaurante de rua vai vender 150 sanduíches por R$2 nesta quarta

A ação vai celebrar a inauguração do Jack’s Factory, novo ponto gastronômico descolado da Avenida Vicente Machado

Para quem ama comer um sanduíche com a galera, vale a pena ficar ligado nesse evento: nesta quarta-feira, dia 05 de setembro, vai rolar promoção no Jack’s Factory, que acaba de ser inaugurado na Vicente Machado, em Curitiba. Serão vendidos 150 sanduíches especiais a R$ 2 cada. Para participar, basta pegar uma senha a partir das 12h no dia do evento.

O local tem como proposta oferecer comida de rua, com preços justos e um cardápio exclusivo. A loja tem opção de mesas para quem quiser aproveitar, mas a proposta principal é a “to go”, ou seja, ficar de pé e comer ali, seguindo a tradição da Vicente Machado. O empreendimento aposta nessa tendência internacional de oferecer produtos de excelência de maneira descontraída e contemporânea. O sanduíche da promoção de quarta-feira será o Americano, feito com frango frito, cebola roxa, alface e maionese.

O Jack’s Factory funciona na Avenida Vicente Machado (nº 15 – Loja 16), no Centro de Curitiba, de segunda a sábado, das 11h45 às 20h45. A ação de quarta-feira terá início 12h. Mais informações sobre o empreendimento no site www.jacksfactory.com.br ou pelo telefone (41) 2112-3604.