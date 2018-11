Retomada das obras do bairro São Bernardo do Campo

Essa semana mais uma vez veio à tona o assunto das casas do bairro São Bernardo do Campo. Mas agora as notícias não poderiam ser melhores. Os moradores que cederam suas casas em outubro de 2012, na expectativa de ter uma casa de alvenaria em poucos meses, agora, cinco anos mais tarde, começam a ter esperança novamente. Isso porque o prefeito Eliseu colocou como meta de sua administração sanar esse problema de uma vez por todas devolvendo a dignidade às famílias prejudicadas.

As obras foram anunciadas em 2012, e, previam a construção de 150 casas populares em alvenaria. Nem pode ser iniciada no mesmo ano porque era período eleitoral. Mesmo assim 30 famílias deixaram suas casas para ceder espaço às obras com a promessa de que voltariam para um novo lar em poucos meses. As obras iniciaram com a empresa vencedora da licitação e paralisaram pouco tempo depois. Os moradores até entraram com uma ação coletiva contra a empresa na esperança de que as obras fossem retomadas. A Concresul, empresa que venceu a licitação, abandonou a obra e uma nova licitação precisou ser iniciada, mas, não houve interessados porque os valores já estavam defasados. Outra licitação foi aberta em 2014, com a empresa Leme Ribas sendo a vencedora que conseguiu finalizar apenas nove casas, paralisando as obras novamente.

As casas que deveriam ter sido concluídas em junho de 2016, se arrastaram até os dias de hoje. Os recursos que haviam sido devolvidos foram readequados para a construção de 43 unidades sendo que destas 18, já foram entregues à população. Foi preciso reduzir a quantidade de casas para adaptar os recursos à realidade financeira do município que tem sua contrapartida da obra.

Contando com o apoio total do deputado federal, Marco Tebaldi, junto ao Ministério das Cidades, o prefeito, Eliseu Mibach, conseguiu a liberação dos recursos para concluir além das casas, várias outras obras para o bairro como pavimentação com passeios atendendo às normas de acessibilidade, regularização fundiária, melhoria da iluminação pública e projeto social. Eliseu realizou uma reunião com os moradores do bairro no dia 19 de setembro, para apresentar as empresas que realizarão as obras e incumbiu também a população de cobrar e relatar qualquer problema que encontrem. As empresas já retomaram as obras que estão sendo vistoriadas de perto pelo prefeito e sua equipe.

Além de devolver a dignidade para as famílias que acreditaram no poder público como sempre enfatiza o prefeito, a devolução das casas para seus donos também é uma questão de economia já que o aluguel social que essas pessoas recebem, saem dos cofres municipais mensalmente.