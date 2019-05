Reunião com servidores mostra nova cara da política do Paraná, diz Hussein Bakri

Deputado do PSD, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa, comemorou o avanço no diálogo e nos debates com o funcionalismo público estadual

Numa demonstração de respeito aos milhares de servidores públicos estaduais, o deputado Hussein Bakri (PSD) se reuniu, na manhã de segunda-feira (29), com representantes do Fórum das Entidades Sindicais do Paraná (FES). Aos sindicalistas, o Líder do Governo Ratinho Junior (PSD), na Assembleia Legislativa, reafirmou o compromisso de dialogar sempre de maneira transparente com a categoria na busca do entendimento.

“Essa é a nova cara do governo do Paraná. Estamos vivendo em um novo momento, que exige conversa e, principalmente, respeito. Para isso, queremos debater os problemas do estado com todos os segmentos. Dialogar é sempre o melhor caminho”, afirmou o Líder do Governo.

Aos 22 sindicatos do funcionalismo que estavam representados no encontro, Hussein Bakri destacou que o Governador Ratinho Junior é um homem de palavra e será um aliado dos servidores para que, lá na ponta, os mais de 11 milhões de paranaenses sejam beneficiados com a prestação de serviços públicos de qualidade.

“Podem buscar todos os discursos do Governador e vocês vão ver que ele sempre começa dizendo que reconhece o direito dos servidores em lutar pelo reajuste que está represado”, disse o parlamentar do PSD, que foi elogiado pela Professora Marlei Fernandes, coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais. Ela destacou a boa condução da reunião desta segunda-feira e parabenizou o Governo do Estado por receber todas as categorias do funcionalismo no Palácio Iguaçu.

Ao fim do encontro, ficou definida a criação de uma comissão permanente para discutir as diversas pautas dos servidores. Além de representantes do Governo e de dois deputados estaduais, o grupo contará com a participação de cinco integrantes indicados pelo FES. Entre os assuntos a serem debatidos estará a data-base, prevista anualmente para o dia 1º de maio. Ao assumir o cargo, Ratinho Junior recebeu da gestão anterior um passivo em relação aos reajustes da categoria, que reivindica a reposição inflacionária dos anos de 2016, 2017 e 2018.

“É importante ressaltar esse restabelecimento do diálogo, com o qual todos sairão ganhando. Há uma discrepância entre os números e, exatamente por isso, caberá a essa comissão chegar num denominador comum. O Estado jamais vai se negar a discutir as possibilidades colocadas na mesa em relação à data-base e a todas as outras pautas dos servidores”, declarou Hussein Bakri.

Além do Líder do Governo, os dirigentes do FES foram recebidos pelo Vice-Governador, Darci Piana; por Daniel Vilas Bôas, Chefe de Gabinete de Ratinho Junior; pelo Secretário da Comunicação Social e Cultura, Hudson José; e, por Bráulio Cesco Fleury, Diretor-Geral da Secretaria da Administração.