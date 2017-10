Reunião definirá o futuro do manejo da bracatinga na região

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD), que desde o início do mandato tem defendido a pauta do manejo e corte da bracatinga, uma das principais fontes de economia da região Sul, levará, em União da Vitória, o Presidente do IAP do Paraná, Sr. Luiz Tarcísio Mossato Pinto, o Chefe da Casa Civil do Estado, Valdir Rossoni, para tratar da assinatura da portaria que libera o manejo e corte de árvores de bracatinga no Paraná.

“Precisamos desta liberação e começar a discutir outras ações para nossa região. Somos a região que mais preserva o meio ambiente e temos na madeira uma das maiores fontes de renda, principalmente das pequenas propriedades. E isto tem que ser levado em conta. Claro, tudo dentro da legalidade” ressalta Hussein Bakri, proponente da reunião.

Agricultores, madeireiros, pequenos produtores e todo o setor produtivo estão sendo mobilizados para discutir o assunto na quinta-feira (26), as 10h da manhã, no auditório da UNIGUAÇU, em União da Vitória. O manejo da araucária plantada, bem como de outras madeiras serão debatidos no encontro.