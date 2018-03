Reunião para solucionar transporte de alunos da APAE

O vereador e presidente do Legislativo de Porto União, Christian Martins (MDB), esteve reunido na manhã desta quinta-feira, 22, com o Prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, para tentar chegar num denominador comum para o transporte de alunos da Apae entre União da Vitória e Porto União e vice-versa.

Com uma escola em cada município, muitos alunos que moram atualmente em uma cidade, já frequentavam a APAE do outro município, o que causou um problema burocrático e de legalidade, devido ao tráfego dos veículos adaptados públicos de uma das cidades, buscando alunos na outra cidade.

Os pais dos alunos procuraram o vereador para pedir ajuda para resolver esse problema, foi quando Martins usou a tribuna na sessão desta terça-feira, 20, para falar da situação e pedir auxílio do executivo para que seja enviado um projeto de lei, para regulamentar esse caso. “É um caso de sensibilidade que devemos ter com uma questão dessas. Estamos em uma divisa seca de estados e não podemos deixar que a burocracia atrapalhe o direito dos alunos de frequentar a Apae. Já foi tentado a transferências dos alunos, mas não houve adaptação deles, por isso devemos ser sensíveis e humanos neste momento, para chegar num acordo”, falou o vereador.

Após a reunião, o prefeito Eliseu, que se mostrou sensível ao pedido e entendeu a situação, se comprometeu a enviar ao legislativo, um projeto de lei, para autorizar esse transporte de alunos de uma cidade para a outra. Em seguida Martins entrou em contato com o Vice-Prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, que também se comprometeu junto ao Prefeito Santin Roveda, enviar um projeto de lei do executivo para a Câmara de Vereadores de União da Vitoria para solucionar o problema.

Já nesta sexta-feira, 23, às 16h, em reunião com o prefeito Roveda, Martins explicou pessoalmente o problema e recebeu a resposta do prefeito de União da Vitória que o problema seria resolvido de alguma forma. A prefeitura iria repassar um valor a mais para a Apae de União da Vitória, para que a própria instituição possa fazer o transporte dos alunos até Porto União, mas mesmo assim solicitou uma cópia do projeto de lei para que possa estudar e enviar para o legislativo municipal de União da Vitória. Participaram da reunião ainda o vereador de União da Vitória, Diego dos Santos, o assessor jurídico Dr. Fauzi Bakri e a secretária de administração, Daniele Borges de Lima.

Martins também entrou em contato com o Promotor de Justiça de União da Vitória, Dr. Julio Ribeiro de Campos Neto, que orientou e deu apoio ao caso para que fosse solucionado. E ainda informou ao vereador que irá enviar um ofício ao executivo, orientando para a continuação do transporte entre as duas cidades.