Reunião prepara semana pedagógica em União da Vitória

Importante reunião foi realizada na manhã desta quinta-feira

(7) com vistas ao retorno das aulas escolares em União da Vitória, confirmado

para o próximo dia 18.

Coordenado pelo secretário municipal de educação, Ricardo

Brugnago, o encontro sediado nas dependências da escola Hilda Melo reuniu os

supervisores dos 14 Centros de Educação Infantil (CEMEIS) e das 24 escolas

municipais.

“Esta reunião foi a

oportunidade que criamos para apresentarmos aos supervisores o planejamento da

nossa secretaria, bem como os detalhes para a semana pedagógica que

desenvolveremos a partir da próxima segunda-feira (11), aí sim, com todos os

diretores e professores da rede”, destacou Ricardo.

Entre as abordagens propostas estão a forma de recepção das

crianças, quais serão os conteúdos a serem aplicados em 2019, como está a

situação de cada escola e, o que ele considera principal, a que patamar

pretende-se elevar as escolas locais nos próximos 12 meses.

“Sabemos da competência de todos esses profissionais a quem

desejamos desde já um excelente ano letivo. A todos os profissionais da

educação que já realizam um brilhante trabalho coloco a secretaria à

disposição para que realizemos juntos o melhor trabalho possível. E, como frisa

o prefeito Santin Roveda, vamos trabalhar”, concluiu Ricardo.