Revitalização da Avenida Manoel Ribas

Uma transformação tão grande, pensada e aplicada nos mínimos detalhes, obviamente não se dá da noite para o dia. Mesmo que as noites na Avenida Manoel Ribas estejam tão claras depois que a prefeitura municipal trocou todo sistema de iluminação pública para lâmpadas de LED que produzem mais luz com menor consumo de energia elétrica.

Apenas mais uma das ações em União da Vitória que tem o apoio do governo do estado do Paraná com contrapartida municipal.

“O projeto da Avenida Manoel Ribas transcorre dentro do prazo”, diz o secretário de planejamento, Clodoaldo Goetz. Segundo ele, no momento estão sendo instalados postes 16 postes ornamentais e 20 bancos ornamentais dentro do mobiliário urbano que foi arquitetonicamente projetado para a região da avenida conhecida como “canaletão” (antigo calçadão) onde novas floreiras já foram afixadas. Neste processo urbanístico a avenida também já recebeu novas lixeiras (70), e, novo recape asfáltico.

Com as obras transcorrendo dentro do programado, a prefeitura pediu à empresa responsável que conclua nesta semana, até a quinta-feira, 6, véspera do desfile de Sete de Setembro, esta fase.

Na próxima semana as obras deste setor serão retomadas com a substituição dos semáforos existentes por novos e mais modernos, bem como a instalação de um novo, no perigoso cruzamento da avenida com a rua Clotário Portugal.

“Estamos com mais esta frente de trabalho no município, pensando desde as questões de segurança, como iluminação e câmeras ao embelezamento do eixo central. Justamente União da Vitória renasce pela sua principal avenida. Se assim foi no passado, queremos que esta revitalização igualmente se espalhe e estamos trabalhando muito para que outras regiões do núcleo urbano recebam tais melhorias. Prova disso foi a inclusão do canteiro central das avenidas Abilon de Souza Naves e Paula Freitas, em São Cristóvão, no parque de obras da nova ponte José Richa, outra obra que devemos muito ao governo do estado”, destacou o prefeito Santin Roveda.