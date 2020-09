Revitalização da Praça Coronel Amazonas é um presente e um resgate histórico para União da Vitória”, diz Hussein Bakri

O deputado, Hussein Bakri (PSD), participou na manhã desta segunda-feira (07), da inauguração da nova Praça Coronel Amazonas, no Centro de União da Vitória. Completamente revitalizado, o espaço recebeu investimento de mais de R$ 1,1 milhão do Governo do Estado e resgata parte importante da história do município, afinal a praça leva o nome do fundador da cidade.

“Essa obra tem um caráter histórico para União da Vitória e, para mim em particular, é carregada de sentimento, afinal estudei na frente da praça, no Colégio Estadual José de Anchieta. Por isso, é motivo de muita satisfação vê-la tão bonita e de cara nova para ser novamente utilizada pela população”, destacou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa e representante oficial de União da Vitória junto ao Executivo estadual.

Iniciada em novembro de 2018, a obra de revitalização da Praça Coronel Amazonas teve o contrato rompido em agosto do ano passado depois da construtora responsável não cumprir o cronograma de entrega do serviço. No mês de junho de 2019, quando o trabalho já deveria estar concluído, o andamento era de apenas 27%.

Dessa forma, a prefeitura teve de fazer uma nova licitação e, em paralelo, o deputado, Hussein Bakri, viabilizou junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) os recursos necessários para a continuidade da obra. A revitalização da praça englobou a realização de drenagem e águas pluviais, calçadas, canteiro, bancos, lixeiras, bicicletários, iluminação, construção de quiosques, fonte interativa com espelho d’água, pergolado em madeira, museu ao ar livre e arco decorativo, além do remanejamento dos monumentos existentes (rosa dos ventos e mapa do Brasil).

“Graças ao bom trânsito que temos dentro do Governo do Estado, garantimos que nenhuma obra em andamento em União da Vitória fosse descontinuada na mudança de gestão. “Ao contrário, a Praça Coronel Amazonas é mais uma prova da série de investimentos que estamos conquistando para o município, com o objetivo de desenvolver a cidade e levar emprego e renda à população”, afirmou Hussein Bakri.