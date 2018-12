Ricardo Sass presidirá Câmara de União da Vitória no biênio 2019-2020

Em sessão ordinária realizada às 19h, de segunda-feira (10), no plenário da Casa, vereadores votaram na composição da Mesa Diretora, bem como para a escolha da presidência, que vai estar à frente do Legislativo Municipal no biênio 2019-2020.

Com nove votos, Ricardo Adriano Sass venceu a eleição, e presidirá a Câmara de União da Vitória a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Joarez Leandro de Oliveira obteve quatro votos.

Votaram em Sass, por ordem do sorteio, Gilmar Pogogelski, Diego dos Santos, Albino Schuersovski, Jair Brugnago, Alandra Roveda Grando, pastora Sandra Pinheiro, Cesar Empinotti, Fernando Vier, além do próprio edil, que votou em si mesmo.

Junto à presidência, na composição da Mesa Diretora estarão os parlamentares, Diego dos Santos, eleito primeiro-secretário, vereadora Alandra Roveda, eleita vice-presidente, e Gilmar Carlos Pogogeslki, eleito segundo-secretário.

Comissões ficaram compostas da seguinte forma:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Jair Brugnago

Cesar Empinotti

Albino Schuersovski

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO

Alandra Roveda Grando

Fernando Edgar Vier

Sandra Pinheiro

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO

Gilmar Carlos Pogogelski

Diego dos Santos

Joarez Leandro de Oliveira

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Emerson de Souza

Valdecir José Ratko

Almires Bughay Filho

A sessão na íntegra e a Tribuna na íntegra do novo presidente da Câmara você confere no canal do Youtube ou na página no Facebook.