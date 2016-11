Richa recebe prefeitos e transfere sede do governo para Foz do Iguaçu

O governador Beto Richa abre nesta quarta-feira (30) o Encontro de Prefeitas e Prefeitos Eleitos – Gestão 2017/2020, que acontece em Foz do Iguaçu, até sexta-feira (02). O Governo do Estado será transferido para Foz do Iguaçu neste período.

Promovido pelo Governo do Paraná e pelo Sebrae-PR, o encontro faz parte do Programa de Estudos Avançados para Líderes Públicos. Tem o objetivo de apoiar os prefeitos no planejamento dos primeiros dias de administração e apresentar programas do Estado que podem ser implementados nos municípios. “O Estado quer ser parceiro dos prefeitos. Este evento reforça o perfil municipalista da nossa gestão”, afirma Richa.

A vice-governadora, Cida Borghetti, participa do evento, além dos prefeitos, secretários e gestores de diversas áreas nos municípios. Dos 399 municípios do Paraná, 383 estão inscritos. No total, o encontro recebeu 1.800 inscrições, número de superou a projeção inicial. Durante os três dias eles participarão de oficinas e palestras sobre gestão pública empreendedora, plano estratégico, políticas públicas, desenvolvimento local e o papel das micro e pequenas empresas.

Segundo o chefe da Casa Civil Valdir Rossoni, o governo quer dar todo o apoio aos novos prefeitos que vão administrar as cidades em um novo momento de ajuste. “Queremos ajudar a preparar os prefeitos, pois eles vão assumir as prefeituras em um momento de extrema dificuldade. Se estiverem bem preparados, vão colher frutos e poder investir onde o povo mais precisa”, disse o secretário. No orçamento de 2018, está previsto repasse de R$ 8,7 bilhões aos municípios.

O evento será no Rafain Hotel e terá início às 17h30, com a assinatura do decreto de transferência do governo do Estado para Foz por três dias. Em seguida, às 18h30, Richa fará a abertura oficial do encontro em solenidade com a presença da vice-governadora, Cida Borghetti, de toda a equipe de secretários estaduais, ministros, deputados federais e estaduais e lideranças regionais e dos municípios.