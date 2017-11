Rossoni agradece confiança e diz que Beto tem olhar voltado aos municípios

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni participou nesta terça-feira (21) da assinatura de convênios com 250 dos 399 municípios do Paraná que, juntos, somam aproximadamente R$ 100 milhões em repasses.

Deste total, R$ 63,7 milhões são repasses a fundo perdido aos municípios (quando não há contrapartida). Os R$ 36,3 milhões restantes foram através de financiamentos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedu). O evento aconteceu no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e os convênios foram autorizados pelo governador Beto Richa.

“Tenho certeza que estou justificando meus mandatos e contribuindo para melhorar a vida na cidade onde eles vivem. O Paraná é destaque nacional e dá exemplo ao Brasil. E isso graças a um governo responsável, ético e coerente”, disse o governador.

Durante a solenidade, Rossoni agradeceu a confiança do governador em seu trabalho de condução da Casa Civil. “Se não houvesse confiança absoluta, não poderíamos atender as prefeituras como estamos fazendo. O senhor pode contar com a minha lealdade e a dos prefeitos. Porque nunca na história do Paraná houve, e nem haverá, um governador com o olhar tão voltado aos pequenos municípios”, disse o secretário.

O Chefe da Casa Civil também cobrou dos prefeitos a realização de audiências públicas e alertou que o governo tem R$ 180 milhões já empenhados e parados por falta de projetos. “São recursos que poderiam estar beneficiando a população e nós não podemos permitir que fiquem sem destinação”, afirmou.

Convênios – Através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), foram repassados equipamentos para 34 municípios no valor de R$ 3,5 milhões. Entre eles estão carretas, ensiladeiras, semeadeiras, tratores, pulverizadores e pavimentações com pedras irregulares.

“Tenho orgulho de fazer parte de um momento diferente do Paraná. Ao contrário do Brasil, que agoniza, o nosso Estado festeja”, disse o prefeito de Ivaiporã, no Norte do Estado, Miguel Amaral, que na solenidade representou o restante dos prefeitos.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano firmou convênio com 58 municípios no valor total de R$ 20,8 milhões. E financiamentos com outros 24 prefeituras que, juntos, somam R$ 36,3 milhões. Com os recursos, os municípios poderão adquirir equipamentos rodoviários, caminhões caçamba, retroescavadeiras e outras máquinas para obras de infraestrutura.

O Instituo Águas Paraná está repassando R$ 22,9 milhões para a aquisição de caminhões para a coleta de resíduos em 79 cidades. E ainda 44 mil metros de tubos de diversos diâmetros para obras de saneamento e drenagem em112 municípios.

O município de Guaporema, no Noroeste, por exemplo, recebeu 900 tubos e recursos para a compra de um caminhão. “Só nos últimos dois anos recebemos mais de três mil tubos e isso nos ajudou a corrigir vários problemas tanto na área urbana como rural. Agora vamos poder terminar o trabalho”, disse o prefeito Marcos Barranco.

Já a Secretaria de Esporte e Turismo repassou R$ 150 mil para aquisição de academias ao ar livre em cinco municípios.

