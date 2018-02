  Rossoni alerta APAES sobre urgência no envio de documentos

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni reforçou pedido para que as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES) que vão receber recursos do Governo do Estado para reformas enviem com urgência os documentos para a Casa Civil. O alerta foi feito neste domingo (18) durante transmissão ao vivo pelo Facebook.

“Precisamos de agilidade, especialmente no envio da planilha de trabalho, onde são detalhados os serviços que serão realizados nos prédios. É preciso que ela seja aprovada antes do envio do restante da documentação. O prazo era até sexta-feira (16) e está sendo estendido até quarta-feira (21)”, afirmou.

Rossoni lembrou que 200 APAES do Paraná vão receber R$ 100 mil para obras e explicou que somente as instituições com sede própria serão contempladas, porque a legislação não permite que o Estado faça benfeitorias em edificações municipais ou alugadas.

“Até o momento, apenas metade das APAES enviaram a planilha. E nossa meta é que os recursos estejam depositados na conta das instituições até 15 de março”, frisou.

Durante a transmissão, o secretário também elogiou o trabalho da direção e dos funcionários do Instituto Fundepar que, com a supervisão da Casa Civil, estão coordenando os programas Escola Mil, Reparo Rápido, além do Mãos Amigas e das parcerias com prefeituras onde há instituições de ensino com dualidade (ensino municipal e estadual no mesmo espaço físico).

“O Fundepar também tem feito um trabalho muito eficiente na solução de outros problemas das escolas, como a distribuição da merenda e outros entraves burocráticos. E isso só está acontecendo com rapidez porque hoje temos professores e diretores no comando do instituto”, defendeu.

O chefe da Casa Civil também adiantou que, o próximo dia 28 de fevereiro, o governador Beto Richa lança o programa Escola Conectada, assina ordem de serviço para reforma de mais 400 dentro do Programa Reparo Rápido e 160 ordens para obras no sistema de dualidade.

Obs.: Mais informações sobre a documentação necessária das APAES podem ser obtidas pelo telefone (41) 3350-2747, com Claudia Akel.