Rossoni defende mais interação do Estado com o cidadão

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni disse que o Governo do Paraná está estudando ferramentas e mecanismos que permitam melhorar a participação do cidadão nas ações do Estado. “O poder público precisa se adaptar às modernidades do século XXI e facilitar a comunicação com os cidadãos” defendeu ele durante encontro com proprietários de jornais semanários no Palácio Iguaçu, nesta segunda-feira (26).

Segundo Rossoni, o propósito de envolver a sociedade nas ações do Estado traz melhores resultados tanto para a gestão pública como para as pessoas. “Quando você envolve o cidadão nos projetos, o resultado é muito mais positivo”, disse.

Rossoni disse que hoje o governo Beto Richa já pratica o diálogo com a sociedade. Ele cita como exemplo o programa Escola 1000, pelo qual a comunidade escolar escolheu como aplicar os R$ 100 milhões que o Estado vai disponibilizar para obras e melhorias em mil colégios estaduais.

Rossoni disse que uma das áreas em que a interação com as pessoas pode e deve ser melhorada é a segurança pública. No encontro com jornalistas, ele também defendeu o fortalecimento e a instituição dos Conselhos de Segurança (Consegs), seja nos bairros das grandes cidades ou nos municípios de menor população.

O encontro foi organizado pelo secretário estadual da Comunicação Social, Marcio Villela, e contou com a presença do secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita.