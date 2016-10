Rossoni destaca importância do acompanhamento de ações do Estado no Interior

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni reuniu na segunda-feira (10), em Curitiba, o grupo de coordenadores regionais do governo e assinou uma resolução para reordenar as atividades destes servidores que cumprem funções no Interior do Estado.

Rossoni destacou a importância do acompanhamento das ações, programas e obras promovidas pelo Estado, e determinou que cada coordenador regional elabore um relatório mensal de prestação de contas. “Queremos que todas as atividades do governo tenham total transparência”, afirmou o chefe da Casa Civil.

De acordo com Rossoni, o governo pediu empenho das coordenadorias para que relatem dificuldades e ajudem a destravar os investimentos feitos em todo o Estado. “Nossa tarefa é garantir resultados que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, disse.