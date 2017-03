Rossoni diz que Governo Richa viabiliza 5.000 obras nos municípios

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni afirmou que o governo Beto Richa está viabilizando cerca de 5.000 obras nos municípios paranaenses. Segundo ele, os projetos estão sendo financiados pelo Estado ou recebendo recursos a fundo perdido. “Estado nenhum está fazendo isso para os seus municípios. Não tem nenhuma cidade do Paraná sem obra do governo Richa”, afirmou Rossoni.

Nesta segunda-feira (20), o governador Beto Richa avalizou pedidos de financiamentos feitos por mais 72 municípios, no valor de R$ 55,8 milhões. “Hoje é um daqueles dias em que reforçamos a boa parceria de trabalho com os municípios e que ratifica o caráter municipalista do nosso governo. É com obras e ações lá nas cidades que vamos transformar o Estado”, disse Richa.

Rossoni destacou que o Paraná se preparou para vencer a crise, e que isto está permitindo investimentos expressivos por parte do Estado. No encontro com prefeitos, o secretário elogiou a postura dos deputados da base de apoio do governo na Assembleia Legislativa ao aprovar as medidas de ajuste fiscal, que agora se revertem em ações em favor dos paranaenses.

O chefe da Casa Civil citou, além do grande volume de obras urbanas, a abertura de licitações para obras rodoviárias, no valor de R$ 2,3 bilhões; os investimentos em saúde; as intervenções em 1.000 escolas; a compra de 1.200 viaturas policiais; além da recente contratação de 3.000 militares. Fotos Crédito: Orlando Kissner