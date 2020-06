Rotary São Cristóvão doa kits de EPIs para o Hospital APMI

O grupo de rotarianos

do distrito de São Cristóvão, realizou na manhã de sexta-feira, 05 de junho,

mais um trabalho de ajuda em prol da Associação de Proteção à Maternidade e à

Infância (APMI) de União da Vitória, o repasse de vários kits de Equipamento de

Proteção Individual (EPIs), como também álcool em gel.

Antes da entrega dos

materiais a equipe do Hospital APMI, fez questão de levar os rotarianos, até o

espaço, onde, se precisar, ficarão os pacientes que tiverem complicações devido

ao coronavírus , na região de União da Vitória. O espaço que antes era a

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal tem a capacidade para receber

quatro pacientes com toda a estrutura e com respiradores.

Foram doados para o

Hospital APMI: 40 máscaras N95 FF2 / 16 unidades de álcool gel 5 litros / 15

máscaras genéricas da N95 / 4 caixas de luvas vinil / 4 caixas de toucas PCT

com 100 unidades / 18 caixas de luvas látex PCT / 7 caixas de sabonete líquido

neutro 5 litros / 12 caixas de desinfetantes 5 litros e 225 máscaras descartáveis

duplas.

A presidente do Rotary

Cássia Marília Antoszczyszyn destacou a importância de fazer a doação dos EPIs .

“Está doação foi pelo distrito 4740, de Rotary International, que fez um

projeto junto a Fundação Rotary e na data de hoje 05 de junho, estamos fazendo

a entrega dos kits de EPIs para o Hospital APMI. Vale destacar que todos os

grupos de Rotary que fazem parte do distrito 4740 também estão trabalhando para

ajudar outros hospitais em suas cidades e ajudando a APMI estamos ajudando quem

precisa que é a comunidade de União da Vitória”, afirmou a presidente.

O médico Carlos

Eduardo Moura, que na oportunidade representou a direção da Associação de

Proteção à Maternidade e à Infância, comenta sobre a importância de receber

este material e confirma que o hospital está preparado para receber pacientes

devido a Covid-19. “Gostaria de agradecer em nome da Associação de Proteção à

Maternidade e à Infância, este gesto que hoje se concretiza. A doação deste

material de Equipamento de Proteção Individual e que foi uma iniciativa do

Rotary São Cristóvão, pois nós estamos à frente desta situação que atinge todo

o mundo. Essa doação nos dá mais ânimo de ajudar, pois temos com quem contar.

Também quero dizer para a comunidade que o Hospital APMI segue um protocolo e

toda a sua equipe desde as pessoas que vão fazer a limpeza até os enfermeiros

foram orientados. Outra ação feita foi um espaço modernizado que antes era a

UTI neonatal, fizemos uma reforma e fizemos quatro leitos para receber os

pacientes que precisarem. Este novo espaço fica separado da UTI que por sinal

está cheia, devido a outras doenças, mas estamos seguindo todas as

orientações”, finalizou o médico.

Lembrando que no final

do mês de maio, o Rotary São Cristóvão fez a doação de uma tonelada de

alimentos e produtos de limpeza e higiene para a Secretaria Municipal de

Assistência Social de União da Vitória, que na oportunidade faria a montagem de

kits para serem repassados para as famílias cadastradas nos programas sociais e

que estão necessitando de ajuda durante a pandemia da Covid-19). Foto:

Comunicação Prefeitura de União da Vitória