Rua Dr Leoberto Leal recebe recape asfáltico

Várias são as ruas e vias em manutenção em Porto União. Muitas estão recebendo recape asfáltico e outras estão sendo preparadas para receber pavimentação asfáltica destro de alguns dias. A Rua Dr Leoberto Leal, no bairro São Pedro foi uma das beneficiadas com a fresagem e recape. Lá foram utilizadas 131,42 toneladas de asfalto em uma área de aproximadamente 1000 metros quadrados. Essa obra também foi concluída com recursos próprios e custou R$ 35.468,94.