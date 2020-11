Rua Joaquim da Silva Xavier no distrito de São Cristóvão é asfaltada

Com as obras em andamento no distrito de São Cristóvão, para a nova ponte sobre o rio Iguaçu, e também toda a reurbanização da avenida Paula Freitas e Abilon de Souza Naves, a Prefeitura de União da Vitória, realizou o processo de licitação, para a pavimentação da rua Joaquim da Silva Xavier, que vai melhorar o acesso de saída do referido Distrito.

A empresa que venceu o processo de licitação foi a Setep Construções S.A. e o valor orçado foi de R$ 326.445,83 sendo feito todo o trabalho de tubulação, pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q), e a empresa agora fará a colocação do meio fio, boca de lobo e finalizando com a sinalização da via.

A rua Joaquim da Silva Xavier, sempre foi muito utilizada pelos moradores das ruas abaixo da avenida Abilon de Souza Naves, ao sair da ponte Machado da Costa (ponte Férrea). Com a mudança devido as obras nas duas avenidas os condutores vão poder utilizar a Rua Joaquim da Silva Xavier, para acessar a Ponte José Richa, não precisando percorrer toda a Avenida Abilon de Souza Naves utilizando as vias secundárias que também são asfaltadas.

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória