Rua Prudente de Morais passa ser sentido único

O trânsito na Rua

Prudente de Morais começa a ser sentido único nesta quarta-feira, 13. A mudança

ocorre no trecho da Avenida Bento Munhoz da Rocha até a divisa com Porto União.

Hoje, a alteração é em caráter de orientação. “Estamos trabalhando com a equipe

da Secretaria de Trânsito orientando os motoristas”, explica o Secretário de

Trânsito, Clodoaldo Goetz. A partir de amanhã, a modificação é oficial.

Agradecemos a colaboração de todos.