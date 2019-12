Mudança ocorre entre a Praça Coronel Amazonas e a Rua Professora Amazília

A Rua Visconde de Guarapuava

agora é preferencial entre o trecho da Praça Coronel Amazonas até a Rua

Professora Amazília. Nesta segunda, 02, e terça-feira, 03, funcionários da

Secretaria de Trânsito estarão no local para orientar os motoristas.

Com a alteração, a Rua

Ipiranga passar a ser ponto de parada obrigatória. A modificação ocorre após um

estudo de tráfego realizado na região. “O número de veículos que passa na

Visconde de Guarapuava é quatro vezes maior que na Rua Ipiranga”, destaca o

Secretário de Trânsito, Clodoaldo Goetz. As alterações foram discutidas e

aprovadas pela Comissão de Trânsito.

A pintura da nova sinalização

das ruas foi realizada no fim de semana. As faixas de pedestres na Rua Visconde

de Guarapuava também estão sendo realocadas para aumentar a segurança dos

usuários. Em seguida, será feito o trabalho de alteração das rampas de

acessibilidade. “Pedimos a atenção e colaboração de todos para evitarmos

acidentes no local. Nossa intenção é o que trânsito flua da melhor forma”,

afirma Goetz.

Na quarta-feira, 04, a

mudança será oficial.