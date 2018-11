Ruas de bairros e centros recebem atenção do departamento de obras

O departamento de obras da prefeitura de União da Vitória atuou em diversas frentes esta semana. Na atenção dada as pistas de rolamento de ruas, em parceria com o setor de urbanismo, as equipes visitaram bairros e centro. Várias ruas de bairros do distrito de São Cristóvão, como o Lagoa Dourada, foram niveladas. “Nem foi preciso colocar muitas pedras, pois com o trabalho fizemos uma readequação do material já dispensado”, disse Aloísio Salvatti, secretário de obras.

No anel central, ruas que estão com asfalto danificado receberam correções, principalmente nas sarjetas. A atividade importante mudou temporariamente o trânsito, com o bloqueio parcial das ruas afetadas. “E agradecemos a compreensão dos motoristas que colaboraram com paciência entendendo a necessidade dos bloqueios. O prefeito Santin determinou que fizéssemos essa manutenção nas ruas e o trabalho foi acompanhado de perto pelo prefeito em exercício, Bachir Abbas”, destacou Salvatti.