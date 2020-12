Ruas do bairro Bom Jesus em União da Vitória recebem melhorias

As equipes da Secretaria Municipal de Obras da prefeitura de União da Vitória estiveram nesta sexta-feira, 11 de dezembro, com uma equipe trabalhando para deixar as ruas do bairro Bom Jesus em condições de trafegabilidade.

As ruas precisavam das devidas melhorias devido as fortes chuvas que ocorreram durante o mês de novembro e no início de dezembro e a população fez o pedido ao prefeito, Santin Roveda, como também para o vice-prefeito, Bachir Abbas, e, ao secretário Municipal de Obras, Aloísio Francisco Salvatti. Nesta sexta-feira, as equipes fizeram o patrolamento das ruas em piores situações e em seguida a limpeza das valetas e finalizando com a colocação de cascalho nas ruas.

Outro serviço que já deve ser realizado nos próximos dias será a limpeza do espaço do Centro Comunitário do bairro Bom Jesus, que na tarde de sexta-feira, 11, na rua Rio de Janeiro, onde fica o Centro Comunitário, recebeu as devidas melhorias.

O secretário Municipal de Obras, Aloísio Francisco Salvatti, fala sobre as obras que foram realizadas durante está semana em vários pontos de União da Vitória. “Essa semana a Secretaria de Obras, esteve atuando em vários locais, as nossas equipes fizeram vários reparos, nos bairros Bom Jesus e Ouro Verde, e na rua Curitiba, que dá acesso para as empresas. Outras ações foram a conclusão da estrada de acesso para o Pinaré, que vai para a cidade de Cruz Machado. Aqui na avenida Coronel Amazonas, finalizamos a nova pavimentação asfáltica e também da Marechal Floriano. Nos bairros Limeira e Rocio, também realizamos várias melhorias depois das chuvas e sempre estamos em sintonia com o prefeito, Santin Roveda, e, o vice-prefeito, Bachir Abbas, para deixar a cidade organizada para a população ter acesso em todas as ruas”, afirmou o secretário de Obras, Salvatti.

Para a próxima semana as equipes seguem o cronograma de obras, tanto na área central como no interior e uma equipe volta para o bairro Bom Jesus, para a finalização dos serviços nas vias que precisam de adequação.

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória