A Prefeitura Municipal de União da Vitória por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo e SEBRAE inauguraram na manhã desta sexta-feira, 24, a nova Sala do Empreendedor. O novo espaço conta com o apoio da Associação Comercial, CDL, Uniguaçu e Uniuv.

Pensando no desenvolvimento do município e no fortalecimento do seguimento empresarial o Prefeito Municipal Santin Roveda destacou que “Com a nova sala no prédio da prefeitura, nossa primeira intenção é melhorar o prazo de abertura de empresa. Por que hoje se leva em torno de 45 a 90 dias, para se abrir uma empresa. Queremos chegar a cinco dias úteis para o prazo de abertura”. Além disso, a Sala do Empreendedor conta com a consultoria do SEBRAE e esta aberta aos novos empresários para dar orientação empresarial os interessados em se tornarem um microempreendedor individual (MEI).

Hoje já foram abertas quase 2000 MEIs no município de União da Vitória, isso é um fator muito importante, pois à pequena empresa é que desenvolve o Brasil, então estamos criando um canal para que estas empresas tenham vida longa, disse o Vice Prefeito Bachir Abbas.

A Sala do Empreendedor esta funcionando no terceiro piso da Prefeitura Municipal de União da Vitória, na Rua. Dr. Cruz Machado, nº 205.

A Inauguração fez parte da programação de comemorações alusivas aos 127 anos de Aniversário de Emancipação Política do Município de União da Vitória e contou com a presença dos Secretários, vereadores, imprensa e público em geral.