Salvatti recebeu o diretor da Unidade Prisional Avançada de Canoinhas

O diretor da Unidade Prisional Avançada (UPA) de Canoinhas, Alexander Marcelo Costa, esteve reunido na quinta-feira, 26, no gabinete da ADR Canoinhas com o secretário executivo regional, Aloísio Salvatti, para tratar assuntos relativos à melhoria no espaço físico da unidade. Junto ao gerente de Infraestrutura da ADR Canoinhas, Gustavo Carvalho foram solicitados orçamentos para instalação de preventivo de incêndio e estudo para a construção de uma sala de atendimento médico aos detentos.

“Vamos lutar para agilizar os pedidos desta unidade. Quanto mais condições dermos à equipe, mais segurança toda comunidade vai ter”, frisou Salvatti.