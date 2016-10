Para os amantes das cervejas artesanais, churrasco e olimpíadas. O chef Guilherme De Rosso, do Simples Assim (www.simplesassimboteco.com.br ), de Curitiba (PR), uma receita especial, Sanduba Chicken Porter Bacon, fácil e rápido de preparar, é um ótima opção para o final de semana com os amigos.

1 filé de peito de frango cortado em cubos pequenos

125 ml de cerveja porter

50 ml de shoyo

50 g de mel

1 colher de chá de pimenta calabresa em flocos

1 pimenta dedo de moça picada sem sementes picada

1 pitada de páprica picante

Pimenta do reino moída a gosto

15 g de mostarda dijon

5g de gengibre ralado

3 dentes de alho ralado

4 fatias de bacon em tiras

100g de queijo gorgonzola

1 pote de pepino em conserva ou relish

Modo de preparo: Colocar numa panela o shoyo, cerveja, mel, as pimentas, páprica, mostarda dijon, gengibre, alho e deixar reduzir até ponto de colher, e reservar. Fritar o bacon até ficar crocante e reservar sobre uma travessa com papel toalha. Fritar numa frigideira o frango temperado com sal e pimenta até dourar, apagar o fogo e acrescentar o molho de cerveja porter reduzido para incorporar. Montar no pão, o frango, pepino, o bacon e o queijo gorgonzola esfarelado com as mãos.

*Tempo de preparo: aproximadamente 30 minutos

*Rendimento: 2 pessoas

* Custo aprox. para refazer em casa: R$40,00

*Harmoniza com: O sanduíche pode harmonizar com uma American IPA ou American Amber Ale

*Grau de dificuldade: fácil