Sanepar adere à plataforma do consumidor

O secretário da Justiça,

Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), Ney Leprevost, o

diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, e a chefe do Procon-PR, Claudia

Silvano, assinaram nesta quarta-feira (28), a adesão da Companhia de Saneamento

do Paraná ao consumidor.gov – a plataforma que

possibilita a interlocução direta entre consumidores e fornecedores com vistas

a solucionar problemas de consumo de forma fácil e rápida.

“Vamos proporcionar cada vez

mais ao consumidor acesso a um canal fácil para a solução de conflitos, sem

precisar se deslocar ou gastar com nada”, disse o secretário Ney Leprevost.

A plataforma digital consumidor.gov.br,

com 45.256 atendimentos em 2019, já é o meio mais acionado pelos consumidores

que querem fazer uma reclamação contra fornecedores de bens e serviços nas

relações de consumo. Isso reflete em um aumento nos atendimentos de 35% no

Paraná, na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

No Brasil, apenas nove

empresas de água e esgoto aderiram à plataforma – entre elas, agora, está a

Sanepar. De acordo com o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, “nosso

foco é prestar o melhor serviço de saneamento para a população paranaense,

colocando à disposição do consumidor todas as formas de contato possíveis. Ou

seja, tudo o que for possível realizar para aperfeiçoar a relação com o cliente

será feito pela Sanepar”.

Stabile ainda considera que

a participação neste tipo de canal fornece um importante retorno para a

Companhia, ao apontar aspectos que podem ser melhorados na relação de

empresa-cliente.

“O Procon-PR trabalha

incansavelmente para divulgar o consumidor.gov.br, já

que a ferramenta é simples e está disponível em todo o Paraná, bastando que o

consumidor tenha acesso à internet. Por esse site, é possível fazer sua

reclamação ou denúncia sem sair de casa”, comentou Cláudia Silvano.

Participaram da assinatura

também o diretor Comercial da Sanepar, Toco Zanetti; o chefe de Gabinete da

companhia, Fabricio Castilho; o ouvidor Stiverson de Oliveira; e a assessora

técnica do Procon-PR, Alane Borba.