Sanepar anuncia investimentos de 90 milhões na região de União da Vitória

Ao lado do deputado,

Hussein Bakri (PSD), o diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, anunciou

na quinta-feira (30), obras fundamentais para a melhoria do saneamento básico

em União da Vitória e região. Além do envelopamento da adutora próxima à Ponte

José Richa serão retomados os trabalhos nas estações de tratamento de esgoto no

São Cristóvão e no São Bernardo. As duas obras estão paralisadas desde o fim de

2017, por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), e tiveram as

pendências regularizadas pelo Governo Ratinho Junior.

“A Sanepar é

reconhecida como uma das melhores e mais eficientes empresas de saneamento do

país. E o presidente Cláudio Stabile vem fazendo um trabalho de excelência,

comprovado hoje pela regularização das obras no São Cristóvão e no São

Bernardo, permitindo que elas sejam retomadas. Meu papel é lutar para que o Sul

do Paraná receba cada vez mais investimentos, melhorando a qualidade de vida da

nossa população”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo e

representante oficial de União da Vitória junto ao Executivo estadual.

Dentro do planejamento

de investir R$ 90 milhões em água e esgoto na região de União da Vitória até

2024, na segunda metade de fevereiro serão iniciados os trabalhos de

envelopamento da adutora próxima à Ponte José Richa. A obra consiste na

proteção do equipamento, a fim de evitar qualquer problema no abastecimento de

água à população.

Além disso, Cláudio

Stabile anunciou a solução definitiva das pendências apontadas pelo TCE nas

obras de implantação da estação de tratamento de esgoto no distrito de São

Cristóvão e da ampliação e modernização da estação de tratamento no bairro São

Bernardo. “Num trabalho conjunto com o Governador Ratinho Junior e o deputado

Hussein, poderemos retomar essas obras tão importantes que, acima de tudo,

levam saúde à população. Ao entregar água tratada e coletar e tratar o esgoto sanitário,

a Sanepar evita gastos do estado e do município com doenças”, afirmou o

diretor-presidente da companhia.