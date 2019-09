Santa Cruz do Timbó esteve em festa!

O ano de 2019 é muito

especial para o distrito de Santa Cruz do Timbó pela comemoração dos seus 100

anos. As histórias de luta, superação, trabalho e fé relatadas pelos filhos e

netos dos desbravadores ganharam mais ênfase neste ano. E com a comemoração de

uma data tão especial, a comunidade se reuniu em torno das comemorações

programadas para o ano todo. Durante o último final de semana prolongado por

causa do feriado, aconteceram várias atividades simultâneas em Santa Cruz do

Timbó.

Teve o encontro de

cavaleiros no feriado do dia 7 de setembro reunindo amantes da tradição. Em

parceria com a Comunidade de Caçadorzinho que foi ponto de encontro dos

cavaleiros, onde foi oferecido um café tradicional e realizada missa. Partindo

sentido Santa Cruz do Timbó, os

cavaleiros e suas famílias

participaram do jantar e acompanharam as apresentações culturais.

Já no dia 8, domingo,

aconteceu o desfile cívico, contando com a participação de várias entidades da

cidade como o 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, Polícia Ambiental,

Corpo de Bombeiros Militar, escolas e outras entidades.

O Culto Ecumênico

reuniu as comunidades Católica e Luterana no mesmo espaço mostrando a

integração. Depois do Culto foi servido almoço tradicional e aconteceram várias

homenagens a personalidades que fizeram a diferença no distrito que são

chamados de desbravadores. As comemorações do dia encerraram com a tarde

dançante animada pelo Grupo Cordiona.

A inauguração da Base

Comunitária de Polícia Militar de Santa Cruz do Timbó que vai garantir maior

segurança aos munícipes entrou no rol de atividades programadas para o final de

semana assim como a Formatura dos alunos do Projeto PUMA da Polícia Ambiental.