O Distrito de Santa Cruz do Timbó está sendo beneficiado com obras de pavimentação ao longo dessa semana. As Ruas 01º de Janeiro e 24 de Maio estão recebendo a atenção da equipe de obras que está aplicando a massa asfáltica. A parte da tubulação já havia sido providenciada e a instalação de meio fio estava pronta, apenas aguardando a finalização.

É mais dignidade, higiene e qualidade de vida para os moradores.