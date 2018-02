Santa Cruz do Timbó recebe melhoria no trânsito

Santa Cruz do Timbó teve obra de acesso concluída na semana passada. Há mais de 20 anos que os moradores da localidade vêm solicitando alguma alternativa para o excesso de caminhões com carga pesada passando pelo centro da Vila. O local era uma das únicas rotas para caminhões com carga de diversas regiões como Caçadorzinho, Rio dos Pardos, Campestre, Cabeceira da Barra Grande, Rio Bonito e outros municípios da região. No último encontro do Plano Plurianual em 2017, essa solicitação foi apresentada ao prefeito Eliseu até porque, além de atrapalhar o trânsito, os caminhões passavam em frente ao colégio estadual.

Para que o fluxo fosse diminuído e por consequência melhorasse a segurança, era preciso abrir um acesso de 178m que ligasse a rua Eugenio Kamienski à rodovia SC 478. As famílias Sobotka e Eggers permitiram que o acesso passasse em suas propriedades sem custo para a administração. A terra utilizada para a obra saiu da melhoria de outro ponto, já que foi retirada uma lombada da estrada não pavimentada que liga Santa Cruz do Timbó a comunidade de São Pedro do Timbó, para melhoria da visibilidade. A melhoria da infraestrutura viária do município tem sido feita com criatividade, economia e parceria com os munícipes aproveitando recursos disponíveis. Em 10 dias foi possível solucionar um problema de mais de 20 anos.