Santa Cruz do Timbó sedia evento voltado para a saúde da mulher

Na quarta-feira, 25, o distrito

centenário Santa Cruz do Timbó recebeu um grande evento promovido pelo Serviço

Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – por meio do Sindicato dos

Produtores Rurais de Irineópolis e com apoio da Prefeitura Municipal de Porto

União. O evento Saúde da Mulher contou com a organização das Secretarias

Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social e Cultura além de todo o

envolvimento da comunidade e diversas instituições parceiras.

Foi um dia todo dedicado a palestras, teatros, entrevistas e

diversas outras atividades como promoção da auto-estima, prevenção do câncer de

colo do útero com coleta para exames, massagens, curiosidades, dicas sobre

fitoterapia da farmácia viva e muitas risadas.

Segundo Eleni Baum, uma das

organizadoras e responsáveis pelo evento, “a mulher deve tirar um tempinho em

sua rotina atribulada, com tantos afazeres para se dedicar à própria saúde.

Precisa conhecer seu corpo e suas necessidades para saber melhor como se cuidar

pois prevenir é sempre melhor do que ter que tratar”.

O prefeito, Eliseu Mibach, esteve durante toda a manhã no evento e

disse reconhecer a “capacidade que as mulheres têm de sempre estarem à frente

dos homens em pensamentos e ações. Estão sempre pensando nos outros membros da

família antes de si mesmas. Mas essa capacidade deve também se refletir no

cuidado de sua própria saúde. Aproveitem esse dia todinho dedicado à vocês e

não fiquem pensando em ir logo pra casa porque é preciso tirar sempre um tempo

para cuidar de si mesmas. Façam massagem, pintem as unhas, aproveitem os

benefícios da auriculoterapia, tirem suas dúvidas pois vocês merecem”.

O evento reuniu mais de 130 mulheres, porque teve inscrições limitadas para garantir o bom atendimento a todas. Estiveram presentes também os vereadores Luiz Alberto Pasqualin e Jacir Barth prestigiando o evento.