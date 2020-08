Santin Roveda assina Lei de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação

O prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, se reuniu na tarde de terça-feira, 24 de agosto, com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Artibano Nhoatto, com Maria Salette Rodrigues de Melo que faz parte das Associações Comerciais e Empresariais do Centrosul (Casesul) e com a presença de Wilson Luis Petisco, que na oportunidade representou o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para a assinatura do documento e explicar a importância do Projeto de Lei 28/2020 que já foi publicado no Diário Oficial do Município, que tem como tema fundamental “A criação do Programa Municipal de Apoio e Incentivo à Pesquisa Científica e Tecnológica e à Inovação no Ambiente Produtivo em União da Vitória”.

Durante a reunião, um dos temas abordados foi a atual situação que o mundo vem passando que não é diferente em União da Vitória, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que está causando prejuízos no setor de produção e na economia. Segundo o prefeito, Santin Roveda, o Programa Municipal de Apoio e Incentivo à Pesquisa Científica e Tecnológica e à Inovação no Ambiente Produtivo, tem como objetivo trazer investimentos em tecnologia para as empresas que já se fazem presentes no município e ações não só para o momento, mas sim planejar metas para o futuro empresarial e assim gerando renda, emprego e estabilidade neste setor e para a sociedade.

A apresentação deste programa contou com a participação, via online, de César Giovani Gonçalves, gerente da Regional Sul do Sebrae que oficializou a parceria da instituição no projeto para o desenvolvimento de União da Vitória. “Eu acredito que União da Vitória, com a Lei de Inovação dá passos importantes no desenvolvimento do eco sistema de inovação da cidade. Parabéns União da Vitória”, enfatizou o gerente Regional do Sebrae.

O prefeito na oportunidade destacou que a cidade de União da Vitória é um dos municípios que terá o seu polo tecnológico para o desenvolvimento econômico. “A lei de incentivo ao desenvolvimento tecnológico vai ajudar muito os empresários que sabem que para ter sucesso e agilidade na produção a tecnologia faz parte. E sabemos que muitas empresas de fora de União da Vitória, buscam municípios que tem está lei para a geração de emprego. E destaco que a cidade de União da Vitória, será uma das 18 cidades do Estado do Paraná que estará inserido no plano dos Parques Tecnológicos (Separtec) e assim fortalecerá a economia e a geração de emprego em nossa cidade. E como sempre digo, vamos trabalhar”, afirmou o prefeito Santin Roveda.