Santin Roveda está entre os finalistas do Prefeito Empreendedor 2019, prêmio do SEBRAE

Com 6.300 atendimentos

e novas 760 MEIs, Casa do Empreendedor, ação da atual gestão, fortalece ações

administrativas que colocam União da Vitória na final do importante prêmio

estadual

Recentemente,

auditores do SEBRAE estiveram em União da Vitória para avaliar e validar os

dados do município. A visita fez parte do processo de análise com vistas ao

“X Prêmio Prefeito Empreendedor”, no qual União da Vitória acaba de

ser informada que postula como finalista na categoria Inclusão Produtiva e

Apoio ao MEI.

“Em nome do comitê

estadual parabenizamos o prefeito, Santin Roveda, e toda equipe envolvida no

projeto”, destacou Amberson Silva, Coordenador Estadual Políticas Públicas do

SEBRAE Paraná ao dar a notícia na manhã desta segunda-feira (25)

O programa de

reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos

com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município premiará os

gestores que tenham comprovados os resultados de estímulo ao surgimento e ao

desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

Nisto, vale destacar

os avanços atingidos por União da Vitória por meio de sua “Casa do

Empreendedor”. Inaugurada em novembro de 2017, a pedido do prefeito Santin –

que vê no micro empreendedorismo o caminho mais curto para grandes avanços na

economia municipal -, o espaço de atendimento ao empresário local apresenta

números animadores.

Se em 2015 o município

amargava um saldo negativo de 563 vagas de trabalho e, em 2017, foram gerados

apenas 119 empregos, em 2018, depois dos incentivos da Casa do Empreendedor

sediada em prédio da prefeitura, foram criados 482 novos postos de trabalho.

De março de 2017 a

março de 2019, foram prestados 6.300 atendimentos a microempreendedores por

meio desta parceria com o próprio SEBRAE. Isso resultou na abertura de 760 MEIs

em União da Vitória desde que a casa foi aberta. “É um número que realmente

traz oxigenação para nossa economia, mas que vai além: confirma que União da

Vitória ressurge regionalmente ao tonificar suas potencialidades”, disse o

secretário de desenvolvimento econômico, turismo e urbanismo, Valter Cano.

Mas não foram apenas

nesses números que a vistoria do SEBRAE se baseou para classificar União da

Vitória. Foram consideradas ações como as 45 obras em andamento neste momento

no município, em diversos setores como a saúde e a educação, por exemplo.

Também foram consideradas, haja vista que fazem parte do objetivo que é o

desenvolvimento econômico do município, ações de mobilidade urbana. “Após

análise, junto ao comitê estadual, em função das informações técnicas colhidas

na visita e por estarem em patamar similar a outros municípios finalistas é que

União da Vitória foi selecionada”, frisou Amberson.

O prefeito Santin se

disse animado com a notícia. “É um momento que nos anima. Uma conquista

importante estarmos entre os quatro finalistas do Paraná, o que só reforça que

nossa equipe está trabalhando no caminho certo. Essa notícia já é uma grande

vitória para nossa União da Vitória que há pouco tempo andava desanimada, não

acreditava em seus potenciais. Isso já mudou para melhor, os números comprovam.

E isso talvez seja o maior presente de aniversário que poderíamos dar, um

presente que é fruto do trabalho de nossa gente”, resumiu Santin.

A cerimônia de

premiação estadual será dia 22 de abril em Curitiba.