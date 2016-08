Santin Roveda lançou campanha e inaugurou comitê

O candidato a prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, (PR), lançou oficialmente sua campanha sexta-feira, 18. Junto ao lançamento aconteceu a inauguração do comitê, onde serão entregues os materiais de divulgação, concentração e central de informações sobre a campanha.

Santin Roveda e Bachir Abbas (PSDB) fizeram sua primeira aparição pública oficial como candidatos à prefeitura de União da Vitória, conversaram com correligionários e apresentaram as primeiras propostas. De acordo com Roveda, o comitê foi pensado para ser um ambiente descontraído em que as pessoas sintam-se parte da campanha. “Optamos por um evento mais intimista e acolhedor, em nosso comitê que será nossa casa pelos próximos 40 dias. Queremos que as pessoas se sintam bem aqui e tudo começa pelo primeiro evento”, disse.

A campanha de Santin Roveda conta com o apoio de 14 partidos: PR, PSBD, PTN, PSL, PPL, PPS, PSB, PMN, PDT, PTB, PMDB, PV, PHS e PCdoB com 93 candidatos a vereador.

O comitê de campanha fica na Rua Desembargador Costa Carvalho, 41, Bairro Navegantes, União da Vitória.