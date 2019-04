Santin visita AMSOP, em Francisco Beltrão

O prefeito Santin Roveda participou na manhã desta

sexta-feira (29), em Francisco Beltrão, de produtiva reunião com a Associação

dos Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSOP).

A entidade que visa a integração econômica e social agrega

atualmente 42 municípios daquela região.

Enquanto presidente da Amsulpar, o prefeito Santin manteve o

contato com objetivo de trocar experiências e buscar informações, haja vista

ser a entidade visitada uma das mais bem estruturadas do Paraná, possuindo

forte relacionamento corporativo com o governo do estado e até uma moderna sede

própria.

“É com a troca de diálogo e informações que pensamos em fazer

crescer nossa Amsulpar e, com ela, nossos nove municípios do Sul do Paraná.

Juntos, conseguiremos alcançar mais facilmente nossos objetivos de crescimento.

A reunião foi extremamente produtiva e saio daqui ainda mais motivado em

trabalhar”, disse Santin.