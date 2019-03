São João do Triunfo e Antônio Olinto bem atendidos

Hussein Bakri e o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, pautaram obras e ações

importantes para os municípios de Antônio Olinto e São João do Triunfo, com os

prefeitos Fabio Machiavelli e Abimael do Valle, respectivamente. “Os municípios

do Paraná terão apoio irrestrito do governo do estado e podem contar sempre com

meu apoio para as obras importantes. Temos um Governador preocupado com o

futuro do nosso estado e tenham a certeza que os avanços serão significativos”,

disse Hussein.