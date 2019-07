São Mateus do Sul recebe viatura nova da PM

Desde esta sexta-feira (19), São Mateus do Sul conta com uma viatura nova à disposição da Polícia Militar. Numa articulação do Deputado Hussein Bakri (PSD), o município recebeu um dos veículos repassados ao 27° Batalhão da PM, sediado em União da Vitória.

A conquista partiu de um ofício protocolado junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), em nome do Vereador Jackson Machado e do Prefeito Luiz Adyr.

“Equipamentos novos são sinônimo de agilidade na resposta contra a criminalidade. Por isso, fiz questão de brigar por essa viatura nova para São Mateus, numa garantia a mais de segurança à comunidade”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) e representante indicado pelo município na Assembleia Legislativa.