São Miguel da Serra ganha portal, creche e capela mortuária

Na quarta-feira, dia 21, no clube do distrito de São Miguel da Serra, às 19 horas, os munícipes participaram de um encontro com o prefeito Eliseu Mibach e seus secretários.

Em meados de 2017, a comunidade foi ouvida para que apontassem as necessidades locais e assim surgiu a proposta da construção de um Centro de Múltiplo Uso que será usada como capela mortuária. A obra de 206m² foi toda planejada conforme as expectativas da comunidade.

Também era solicitação da população a reforma do Núcleo Educacional Frei Deodato. A escola teve a quadra poliesportiva concluída, reforma completa dos banheiros e salas de aula, substituição da antiga fiação elétrica e instalação de toda parte de comunicação para acesso a internet. Foram 1298 metros quadrados de reforma.

A creche está em vias de conclusão e era uma demanda antiga da comunidade. São quatro salas de aula e mais uma brinquedoteca que compõem 314 metros quadrados.

Como a comunidade está prestes a completar seu centenário e pensando no fomento do turismo local que já é bastante explorado, o projeto de um portal de entrada no distrito será apresentado aos presentes para que opinem sobre o estilo arquitetônico e localização mais adequados.

Todas as obras de construção e reformas estão sendo concluídas com recursos próprios do município.