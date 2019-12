São Miguel da Serra realiza depósito da Cápsula do Tempo

Na manhã do dia 01 de dezembro, foi realizada a Cerimônia de depósito da

Cápsula do Tempo em São Miguel da Serra. O evento contou com a participação, em

peso, da comunidade que estava em polvorosa com a possibilidade de mandar uma

mensagem ao futuro.

Várias entidades

destinaram materiais como ofícios, cartas, recortes de jornais e fotografias

para serem colocadas no interior do recipiente confeccionado em aço inoxidável,

com fechamento impermeável. Além disso, as atas das reuniões do Comitê Central

Organizador das Festividades do Centenário e DVDs das filmagens dos eventos

alusivos ao aniversário do Distrito também foram incluídas no material que deve

ser aberto só daqui a 50 anos, ou seja, no sesquicentenário do distrito de São

Miguel da Serra.

A cápsula foi

lacrada por muitas mãos já que todos queriam ter o privilégio de apertar um dos

vários parafusos que selavam sua tampa. Depositada em um recipiente de concreto

ao lado do Monumento ao Centenário de São Miguel da Serra, sobre o cimento

fresco foi fixado o brasão que identifica o local.

A cerimônia

despertou a criatividade e o assunto que mais se ouvia era quem teria ou não

condições de abrir a cápsula daqui 50 anos.

O evento faz parte

das comemorações alusivas ao centenário de colonização de São Miguel da Serra e

repete a prática de 2017 por ocasião do Centenário de Porto União, quando uma

cápsula igual foi depositada na Praça do Centenário, Victor Buch Filho. Esta

deverá ser aberta em setembro de 2067, conforme legislação especifica para essa

finalidade. Quem ainda não depositou seu recado para o futuro e gostaria de

fazê-lo, ainda terá a oportunidade em setembro de 2020, por ocasião do

encerramento das festividades do centenário de Santa Cruz do Timbó. Lá também

será depositada uma Cápsula do Tempo com destino ao futuro