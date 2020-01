São Miguel da Serra recebe implemento agrícola

Na noite de ontem, 23,

foi realizada mais uma reunião da comunidade com a Administração Municipal.

Dessa vez foi no Distrito de São Miguel da Serra.

Na ocasião, estiveram

presentes alguns vereadores, além do Comandante da Polícia Militar Capitão

Paulo Ricardo Galle, e, demais secretários e servidores municipais.

As reuniões com as

comunidades tanto rurais quanto urbanas são de praxe. Nelas o prefeito, Eliseu

Mibach, pode ouvir as demandas dos moradores e apresentar as soluções

possíveis.

Também foi entregue

mais um implemento agrícola para a Associação de Produtores Rurais, solicitação

da própria comunidade.

O mesmo evento foi

palco de discussões sobre segurança pública dirigida pelo Comandante da Polícia

Militar.

Outros implementos

ainda serão entregues no decorrer dessa semana como no sábado na localidade do

Quati e do domingo na comunidade do Km 13.